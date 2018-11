Köln (ots) - Der Bundesminister a.D. Norbert Blüm hält nichts vonJens Spahn und Friedrich Merz als CDU-Parteichef. In einem Interviewmit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5Spreeradio sagt Blüm, der seit 1950 CDU-Mitglied ist und 16 JahreBundesminister war: "Ich halte die Professionalisierung der Politikvon der Universitätsbank auf die Parlamentsbank für einenLebensverlust von Politik."Zur Kandidatur von Jens Spahn sagt Blüm: "Politiker sollten sichvor hohen Staatsämtern ein paar Jahre im Leben bewährt haben. Als wasist mir egal. Aber die neue Mode des 'immer jünger' mache ich nichtmit."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" nimmt Blüm auch zu Friedrich MerzStellung: "Mein Mann kann er nicht sein, weil er doch sehr mit derWirtschaft verflochten ist. Dass er in der Wirtschaft gearbeitet hat,werfe ich ihm nicht vor, das ist ein Pluspunkt."Blüm ruft die Landesverbände und Vereinigungen seiner Partei auf:"Jetzt muss jeder Flagge zeigen und Position für einen Kandidatenbeziehen. Alles andere ist Feigheit." Blüm: "Ich bin für AnnegretKramp-Karrenbauer."Zum Rückzug Angela Merkels vom Parteivorsitz sagt Blüm: "Ich hätteihr das nicht geraten, denn ich glaube, dass wir sie noch brauchen."Er sei zwar nie Merkel-Fan gewesen, lasse auf sie aber nichts kommen.Besonders schätze er ihre sachliche, bescheidene Art und ihreEntscheidung 2015 in der Flüchtlingspolitik: "Hätten wir denn dieFlüchtlinge mit Wasserwerfern wegspritzen sollen?"Auch die stellvertretende CDU-Parteichefin Julia Klöckner nimmt imPodcast "FRAGEN WIR DOCH!" zur Wahl des Parteivorsitzes Stellung:"Ich wurde von einigen gefragt, klar denkt man dann nach. Aber wirhaben so gute Kandidaten. Man muss auch sehen, dass man nicht nurPosten sammelt, sondern seine Arbeit ordentlich macht." Klöcknerkündigt an: "Ich trete wieder als stellvertretende Bundesvorsitzendean."Für die Forderung nach einem Neuanfang oder Aufbruch zeigtKlöckner Verständnis: "Merkel gibt nach 18 Jahren den Parteivorsitzsouverän ab. Das motiviert eine Partei natürlich, weil es in eineneue Ära reingeht." Eine Empfehlung für eine oder einen derKandidaten will Klöckner aber nicht abgeben: "Die Mitglieder habendas Sagen. Ich will von oben nichts vorschreiben."Die vollständigen Gespräche mit Norbert Blüm und Julia Klöcknerhören Sie ab Freitagmittag in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGENWIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts, Spotify undSoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell