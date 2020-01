CDU-Politiker Lamers fürchtet vollständigen Truppenabzug aus dem Irak

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Karl A. Lamers (CDU), warnt vor einem vollständigen Abzug der internationalen Truppen aus dem Irak. Dies würde der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in die Hände spielen, sagte Lamers dem "Mannheimer Morgen" (Mittwochsausgabe). "Das muss auch im Interesse der Sicherheit Europas verhindert werden", so der CDU-Politiker weiter.

Er gehe davon aus, dass mit der Verlegung der deutschen Soldaten aus dem Irak die Ausbildungsmission und die Teilnahme am Anti-IS-Mandat nur vorübergehend ausgesetzt seien, bis sich die Lage beruhigt habe. Als Voraussetzung für die Fortsetzung fordert der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag allerdings ein erneutes Hilfsersuchen der irakischen Regierung. "Unser Einsatz soll nicht nur irakische Sicherheitskräfte befähigen, die Sicherheit im eigenen Land gewährleisten zu können, sondern dient auch dem Kampf gegen den IS. Ein vollständiger Truppenabzug wäre also die schlechteste Lösung", sagte Lamers dem "Mannheimer Morgen".

Foto: über dts Nachrichtenagentur