CDU-Politiker Bosbach: Schulz-Euphorie wird schnell abebben

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach fordert die SPD dazu auf, schnellstmöglich mit Inhalten in den Wahlkampf zu starten: "Wir werden schnell feststellen, dass Martin Schulz nicht damit durchkommt über Monate hinweg nur zu erklären, was falsch läuft und, was geändert werden müsste", sagte er in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen" (Montag). Wäre nicht Martin Schulz, sondern Olaf Scholz für die SPD angetreten, wären die Umfragen gleichermaßen euphorisch, so Bosbach. Das werde aber in ein paar Tagen wieder nachlassen.

Die CDU stehe fest hinter ihrer Kandidatin Angela Merkel. "Mit keinem anderen Kandidaten, mit keiner anderen Kandidatin, hätten wir bei der Bundestagswahl bessere Chancen als mit Angela Merkel", sagte Bosbach.

Foto: über dts Nachrichtenagentur