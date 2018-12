CDU-Parteitag zur Merkel-Nachfolge eröffnet

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach 18 Jahren unter der Führung von Angela Merkel ist die CDU am Freitag in Hamburg zu einem historischen Bundesparteitag zusammengekommen.



Im Mittelpunkt steht die Wahl eines Nachfolgers der Bundesvorsitzenden, die nach Kritik und Wahlschlappen in Bayern und Hessen nicht erneut für das Amt kandidieren wollte. Als Bundeskanzlerin wird Merkel aber weitermachen. Um ihre Nachfolge im Parteivorsitz bewerben sich Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Weitere Kandidatenmeldungen sind am Vormittag noch möglich.

Es deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz an. Mit Spannung wird auch erwartet, ob Spahn mit einem zweistelligen Ergebnis einen Achtungserfolg erzielen kann. Im Rennen um den Parteivorsitz gilt er als weitgehend chancenlos.

Die drei Kadidaten erschienen alle begleitet von einem großen Medienaufgebot in der Halle. Bevor die 1001 Delegierten am Nachmittag über die neue Parteiführung entscheiden, wird Merkel ihre letzte Rede als CDU-Chefin halten. In den Hamburger Messehallen haben sich dazu auch rund 1500 Gäste des Parteitags eingefunden. 2000 Journalisten aus aller Welt sind akkreditiert./fi/DP/zb