CDU-Parteitag unterstützt Migrationspakt

HAMBURG (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Parteitag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Rückendeckung für die Unterzeichnung des UN-Migrationspakts gegeben. Die Delegierten stimmten am Freitagabend mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Antrag. Erst in den letzten Wochen war das Thema auf die politische Agenda gerückt und auch auf den CDU-Regionalkonferenzen debattiert worden.

Insbesondere der Kandidat Jens Spahn hatte gefordert, dass der Parteitag über den Migrationspakt diskutieren solle, was dieser dann auch tat. Die AfD hatte den Pakt auch für sich entdeckt und vor einer Unterzeichnung gewarnt. Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Sonntag nach Marrakesch fliegen, wo der UN-Migrationspakt am Montag unterschrieben wird. Der Bundestag hat dem bereits zugestimmt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur