CDU-Nachwuchs für Heimatministerien in allen Bundesländern

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Junge Gruppe der Unionsfraktion, ein Zusammenschluss von CDU- und CSU-Parlamentariern unter 35 Jahren, hat sich für "Heimatministerien" in allen Bundesländern ausgesprochen. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das am Montag beschlossen werden soll und über das die "Bild am Sonntag" in ihrer nächsten Ausgabe berichtet. Weiter heißt es: "Viel zu häufig wird der Heimatbegriff politisch und populistisch missbraucht."

Heimat müsse als "Einladung", nicht als Ausgrenzung verstanden werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur