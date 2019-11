Bonn (ots) - Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung derUnion, rechnet nach einem ersten Tag der Geschlossenheit beim CDU-Parteikonventam zweiten Tag der Beratungen mit einer deutlich härteren Gangart. "Es wirdmorgen ein Ventil geben, da muss Luft raus", so Linnemann im Fernsehsenderphoenix (Freitag, 22. November). So sei zwar in der Unions-Fraktion mit Mehrheitdie Entscheidung zur Grundrente gefallen, "aber wir möchten auf diesem Parteitagklarstellen, unter welchen Bedingungen sie kommt", so Linnemann. Dieinhaltlichen Vorgaben seien die europaweite Einführung einer Transaktionssteuerwie auch der digitale Austausch von Finanzämtern und der Rentenversicherung bisEnde nächsten Jahres. "Das will ich sehen. Wenn das klappt: Chapeau. Aber wenndas nicht klappt, wie geht es dann weiter? Diese Fragen müssen gestellt werden",meinte Linnemann, der auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union imBundestag ist.Der CDU-Politiker sprach sich im Übrigen erneut für eine Nachjustierung desKoalitionsvertrages mit der SPD aus. In einer schnelllebigen Zeit dürften frühergetroffene Übereinkünfte mit dem Partner nicht zementiert werden. Angesichtsdüsterer Konjunktur-Vorhersagen "müssen wir den Koalitionsvertrag aktualisierenund brauchen ein Update".Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer warnte in Leipzigunterdessen vor den politische Ideen der Grünen. "Sie bewegen sich nach links,und sie haben Vorstellungen, die nicht alltagstauglich sind", verdeutlichte derCDU-Politiker. Trotz eines Umfragehochs bilde die grüne Partei nicht dieLebenswirklichkeit der Menschen in Deutschland ab. "Es ist wichtig, dass dasjeder weiß. Es gibt zwar nette, angenehme Persönlichkeiten, aber das ist nichtdie Basis der Grünen." Den linken Tendenzen müsse die CDU ihre Politik und einenklaren Markenkern entgegenstellen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4448145OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell