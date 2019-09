CDU-Landeskandidatin: Irgendwann reicht es auch der CDU in Berliner Koalition

BERLIN (dpa-AFX) - Die baden-württembergische CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hat die Bundespartei aufgefordert, nicht um jeden Preis in der schwarz-roten Koalition zu bleiben.



"Die Union kann nicht immer neue Forderungen der SPD erfüllen, damit sie in der GroKo bleibt - irgendwann reicht es auch der CDU", sagte Eisenmann der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag).

Der Nürtinger CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich sagte den beiden Zeitungen: "Wenn dieses Rumgeeiere in der Koalition bis zur Landtagswahl weitergeht, hilft uns das in Baden-Württemberg natürlich nicht. Eine neue Regierungskonstellation in Berlin würde der Südwest-CDU sicher nicht schaden."

Im Frühjahr 2021 wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Am Donnerstag hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angekündigt, erneut zu kandidieren./zeh/DP/men