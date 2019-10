CDU-Landeschef Stübgen dringt auf Geschlossenheit in der Union

POTSDAM (dpa-AFX) - Der kommissarische Landesvorsitzende der Brandenburger CDU, Michael Stübgen, hat die Personaldebatte in der Union kritisiert.



"Ich halte überhaupt nichts davon, persönliche Differenzen öffentlich auszutragen", sagte Stübgen, der auch Parlamentarischer Agrarstaatssekretär ist, der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam.

"Das schadet am Ende allen. Jeder in der Partei wäre daher gut beraten, davon abzulassen." Der CDU-Landeschef forderte, die Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen. "Wem es ums Land, um die Menschen und um die Partei geht, sollte sich darauf konzentrieren, seine Aufgaben zu erfüllen."

Die Schlappe der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen hatte den Machtkampf in der Partei neu entfacht. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte im ZDF gesagt, das gesamte Erscheinungsbild der schwarz-roten Bundesregierung sei "grottenschlecht". Im Mittelpunkt der Kritik stehe für ihn ganz überwiegend Kanzlerin Angela Merkel (CDU)./vr/DP/zb