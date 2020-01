CDU-Klausur - Zentrale Zukunftsfrage

Straubing (ots) - Der Burgfriede mit der CSU währte nur kurz. Beim ThemaWahlrechtsreform bahnt sich Zoff an, mit der Forderung nach einerKabinettsumbildung hat Ministerpräsident Markus Söder die Schwesterpartei undihre Chefin unter Druck gesetzt. Dann ist da noch Friedrich Merz, der pünktlichzur Klausur einen Zehn-Punkte-Plan präsentiert hat. Will er sich in das Teameinfügen oder es im nächsten Wahlkampf anführen? Über die K-Frage will AKK nichtreden, sondern über die Z-Frage. Z wie Zukunft. Doch die K-Frage ist diezentrale Z-Frage. Und die Antwort darauf, wird sich nicht mehr allzu langherausschieben lassen. Auch Armin Laschet und Jens Spahn werden ein Wörtchenmitreden. Und nicht zuletzt Markus Söder, dem niemand seine Absage an Berlin sorecht abnehmen will.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4496205OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell