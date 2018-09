CDU-Innenexperte erwartet keinen Aufstand gegen Merkel

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Innenexperte Armin Schuster rechnet nicht damit, dass es in seiner Partei zu einem Putsch gegen Kanzlerin Angela Merkel kommen könnte. "Die CDU ist keine Partei von Revolutionären, die alles in Schutt und Asche legen", sagte er der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstagsausgabe). Er sieht in der Wahl von Ralph Brinkhaus zum neuen Unionsfraktionschef einen Vorteil: "Ziel ist es, den Sieg bei der Bundestagswahl 2021 klug vorzubereiten. Wir gestalten jetzt kontinuierlich den personellen Übergang, damit wir 2020 ein Jahr von der Bundestagswahl mit einer neuen Mannschaft im Wahlkampf überraschen", sagte er zur PNP. "Deshalb geht es jetzt darum, die Bundeskanzlerin für die nächsten zwei Jahre zu stärken", versicherte Schuster.

Der Wechsel an der Spitze der Fraktion sei "eine Chance und kein Risiko für Angela Merkel und die Partei", sagte er.

Foto: über dts Nachrichtenagentur