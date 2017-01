CDU-Innenexperte Schuster für Sonderermittler im Fall Amri

Berlin (ots) - CDU-Innenexperte Armin Schuster hat sich dafürausgesprochen, einen Sonderermittler im Fall des Berlin-AttentätersAnis Amri einzusetzen.Den Vorschlag von SPD-Fraktionschef Oppermann halte er für gut,sagte Schuster am Montag im rbb-Inforadio. Auch einUntersuchungs-Ausschuss sollte eingesetzt werden.Letztlich gehe es um die Frage, ob die Behörden Fehler im FallAmri gemacht haben, sagte Schuster. Es habe genug Gelegenheitengegeben, ihn in Haft zu nehmen. Möglicherweise stelle sich jetztheraus, dass die Rechtsauslegung zu lasch gewesen sei:"Vielleicht spüren wir auch in diesem Fall, (...) dass die eineoder andere Handhabung bei uns durch Staatsanwaltschaften, durchRichter, auch durch Polizeibehörden und Ausländerbehörden zu laschist."Er beklage schon länger, dass die Sanktionsketten vompolizeilichen Zugriff bis zur Aburteilung "nicht immer sehrkonsequent" erscheinen."Eventuell ist uns tragischerweise das genau in dem Fallpassiert."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell