CDU-Innenexperte Hevelin: Kölner Polizeieinsatz in Silvesternacht war verhältnismäßig

Berlin (ots) - Der Vorsitzende des Innenausschusses des DeutschenBundestags, Ansgar Heveling (CDU), hat den Polizeieinsatz in derSilvesternacht in Köln verteidigt.Heveling sagte am Montag im rbb-Inforadio, dass die Polizeivollkommen verhältnismäßig vorgegangen sei. Nach den Erfahrungen ausder vorherigen Silvesternacht, sei der besondere Blick auffahndungsrelevante Personen gelegt worden."Es ist so, dass es (...) eine konkrete Gefahrensituation gegebenhat und dass (...) die Erkenntnisse aus der Silvesternacht desVorjahres mit einfliessen, ist selbstverständlich. (...) Es musstensogar zusätzliche Polizeikräfte angefordert werden."Dass die Polizei bei Twitter den Begriff "Nafris" fürNordafrikaner benutzt hat, sei allerdings unglücklich. Hier hättebesser ein anderer Begriff genutzt werden sollen, sagte derCDU-Politiker.