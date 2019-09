CDU-Generalsekretär ruft Parteiflügel zur Ordnung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak appelliert an die Flügel seiner Partei, sich mit gegenseitigen Angriffen zurückzuhalten. "Ich sage allen, und vor allem denen, die sich in den sozialen Netzwerken äußern: Der politische Mitbewerber steht außerhalb der CDU und nicht innerhalb der eigenen Reihen", sagte Ziemiak dem "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe mit Blick auf die "Werte-Union" und die "Union der Mitte". Man streite "über Positionen, und das muss auch sein".

Aber um Wähler zurückzugewinnen, solle man sich nicht mit sich selbst beschäftigen, "sondern erklären, was wir eigentlich mit dem Land vorhaben", so der CDU-Generalsekretär weiter. "Wichtig ist, dass wir einander mit Respekt begegnen. Das macht uns als bürgerliche Partei aus", sagte Ziemiak dem "Spiegel".

Foto: über dts Nachrichtenagentur