CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak will weniger Personaldebatten in seiner Partei

Berlin (ots) - Einen Tag vor dem CDU-Parteitag in Leipzig appelliert derGeneralsekretär der CDU, Paul Ziemiak, an seine Partei, dass sie sich mehr umInhalte und weniger um Personaldebatten kümmern sollte."Der Punkt ist offensichtlich, wir sehen das auch bei unserem Koalitionspartner:Die permanente Selbstbeschäftigung, die permanente Diskussion über Personal wirdnicht helfen. Es hilft nur, wenn wir klare Antworten liefern, auf Fragen die dieMenschen haben", sagte Ziemiak am Donnerstag im ARD-Mittagsmagazin. "Das ist dasLösungskonzept für bessere Wahlergebnisse."Mit Blick auf die angekündigte Rede von Friedrich Merz sagte Ziemiak: "Ich freuemich auf die gesamte Aussprache" und "auf eine kontroverse Diskussion zu vielen,vielen Themen." Beschäftigen wird sich die CDU auf ihrem Parteitag unter anderemmit den Themen digitale Arbeitswelt, dem Umgang mit dem chinesischen KonzernHuawei und der Grundrente. Der Parteitag beginnt morgen und endet am Sonntag.