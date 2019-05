Köln (ots) -Der CDU-Politiker Paul Ziemiak bekräftigt sein Angebot, mitYouTuber Rezo in den Schlagabtausch um Argumente zu gehen. In einemInterview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" fürRTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio sagt Ziemiak: "Ich habeihn mit einem Tweet eingeladen, weil es besser ist, miteinander zusprechen, damit sich auch junge Menschen ein Bild machen können vonunterschiedlichen Positionen."Auf die Frage, ob das vom jungen Abgeordneten Philipp Amthor alsAntwort auf Rezo produzierte CDU-Video schlecht gewesen sei, sagtZiemiak: "Nein, ganz im Gegenteil." Trotzdem ist er im Gespräch mit"FRAGEN WIR DOCH!" überzeugt: "Ein Dialog ist fruchtbarer als sichVideos hin und her zu schicken - das wird Rezo viel Spaß machen!"Paul Ziemiak nimmt im Interview mit "FRAGEN WIR DOCH!" auch zu denInhalten des Videos von Rezo Stellung: "Was mich besonders geärgerthat an dem Video ist, dass er am Ende sagt, es gibt nichtunterschiedliche, legitime Meinungen, zwischen denen man wählen kann,sondern es gibt nur eine richtige Meinung! Das halte ich für falsch!"Paul Ziemiak kann dem fünf Millionen mal geklickten Video von Rezoim "FRAGEN WIR DOCH!"-Gespräch durchaus etwas Positives abgewinnen:"Das ist vor allem eine Riesenchance, denn das Video hat ja auchgezeigt, dass junge Menschen sich dadurch angesprochen gefühlt habenund sich mit Politik auseinandergesetzt haben."Ziemiak warnt im RTL-Podcast jedoch: "Wir müssen aufpassen, dasswir Dinge nicht vereinfachen, nicht schwarz-weiß denken. Wir solltenmit dem Bashing auf Parteien und Politiker aufhören, auch wenn es fürSätze wie 'Die Politiker sind alle inkompetent!' viel Applaus gibt."Auch zum Streit um die Grundrente äußert sich Ziemiak bei "FRAGENWIR DOCH!" und kündigt an: "Die Grundrente wird kommen, aber nichtso, wie sie Hubertus Heil vorgestellt hat!" Ziemiak: "Ich bin davonüberzeugt, dass diese Grundrente kommen muss für diejenigen, die dasGeld brauchen. Deshalb wird Hubertus Heil da noch einmal nacharbeitenmüssen und dann bin ich mir sicher, dass wir eine vernünftigeBeschlussfassung herbeiführen, die dann heißt, diejenigen, die esbrauchen, bekommen eine zusätzliche Rente über der Grundsicherung!"Ziemiak stellt klar: "Uns ist wichtig, dass jemand, der gearbeitethat, am Ende mehr bekommt, als jemand, der nicht gearbeitet hat!"Das vollständige Gespräch mit Paul Ziemiak hören Sie am Freitag inDeutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für RTL RadioDeutschland und 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify, SoundCloud und AUDIO NOW.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell