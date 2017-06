CDU-Generalsekretär: 'Kein Dissens' bei der Rente

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU sieht beim Thema Rente keine Konflikte mit der Schwesterpartei CSU.



"Da gibt es keinen Dissens", betonte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag in Berlin. Aus der CSU hatte es zuletzt Forderungen nach einer gemeinsamen Unions-Linie für den Wahlkampf gegeben, während die CDU auf eine Rentenkommission in der kommenden Legislaturperiode setzt. Das Thema tauge wenig für den "Hick Hack zwischen den Parteien", sagte Tauber und versicherte: "Bis 2030 ist die Rente auf einem guten Weg."

Für den Parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Max Straubinger, ist eine Rentenkommission nach der Wahl jedoch zu wenig. "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Union zu einem zentralen sozialpolitischen Thema wie der Rente keine Aussage in ihrem gemeinsamen Wahlprogramm machen will", wurde er am Wochenende im "Spiegel" zitiert. Das Wahlprogramm von CDU und CSU soll nach Taubers Worten am 3. Juli offiziell vorgestellt werden./ax/DP/men