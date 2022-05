CDU-Generalsekretär Czaja erwartet schwarz-grüne Koalition in NRW

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Mario Czaja erwartet nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Koalition. Die CDU und die Grünen seien aus der Wahl als klare Gewinner hervorgegangen, sagte Czaja am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Und in diese Richtung wird jetzt auch die Koalitionsbildung laufen." Wichtig sei nun, Wirtschaft und Fortschritt mit dem Thema Klima und Ökologie zu versöhnen. "Das ist die Aufgabe dieser Regierung, in so schwierigen Zeiten. In so einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen kann das unter der Führung von Hendrik Wüst gut gelingen."

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erzielte die CDU unter Ministerpräsident Wüst bei der Wahl am Sonntag 35,7 Prozent. Die Grünen kamen auf 18,2 Prozent. Damit gilt eine Zweier-Koalition als wahrscheinlich. Rechnerisch wäre auch ein Bündnis der SPD mit Grünen und FDP möglich, nach dem Vorbild der Ampel-Koalition im Bund./jce/DP/jha