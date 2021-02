CDU-Fraktion in Hannover stützt Gesundheitsministerin nach Impf-Kritik

HANNOVER (dpa-AFX) - Nach Kritik am holperigen Start der Impfkampagne in Niedersachsen hat die CDU im Landtag Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) den Rücken gestärkt.



"Wir vertrauen weiter auf unsere Gesundheitsministerin Carola Reimann und ihren Staatssekretär", sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Mittwoch im Landtag in Hannover.

Zwar wären viele der Fehler in der Startphase vermeidbar gewesen, es gehe aber um konstruktive Kritik in der Sache. "Frau Ministerin, wir wissen auch, wie groß die Aufgabe ist, der Sie sich stellen müssen. Etwas Ähnliches ist noch keiner Ihrer Vorgängerinnen und keinem Ihrer Vorgänger abverlangt worden", betonte Toepffer Das größte Problem bleibe weiterhin die Verfügbarkeit von ausreichend Impfstoff.

Reimann war insbesondere wegen Pannen bei der Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfungen in die Schusslinie geraten, die FDP hatte ihren Rücktritt verlangt. Auch vom Koalitionspartner CDU hatte es ungewöhnlich deutliche Kritik an der SPD-Ministerin gegeben. So hatte CDU-Landeschef Bernd Althusmann mit klaren Worten den schleppenden Impfstart und die Terminvergabe an die zunächst impfberechtigten alten Menschen kritisiert. "Das hat die ältere Generation in unserem Land nicht verdient", sagte Althusmann kürzlich./evs/DP/men