CDU/CSU-Fraktionschefs für mehr Wohnungsbau und Werteklassen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden aus den Ländern haben sich für mehr Neubauten, mehr Wohneigentum und weniger Regulierungen ausgesprochen.



Zum Abschluss ihres knapp dreitägigen Treffens in Frankfurt am Main sagte der Konferenzvorsitzende, der Thüringer Mike Mohring, am Dienstag: "Es ist nicht genügend Bauland erschlossen, und die Baukosten laufen davon." Gerade in Ballungszentren müsse baureifes Land auch bebaut werden, hieß es im einstimmig gefassten Beschluss der Fraktionschefs. Darin wird die Einberufung eines "Wohngipfels 2018" vorgeschlagen, um mit Bund, Ländern und Kommunen sowie Bauwirtschaft und Mieter- wie Vermieter-Verbänden Eckpunkte für eine gesetzliche "Wohnungsoffensive" zu vereinbaren. Baukosten dürften sich nicht durch immer neue Regeln etwa zu energetischen Standards verteuern.

In einem weiteren Beschluss sprachen sich die Fraktionsvorsitzenden für die Vereinfachung und Beschleunigung von Asylverfahren aus. Mohring sagte, sie sollten rechtskräftig in den sogenannten Ankerzentren abgeschlossen werden, die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) plant. So solle schnell Rechtssicherheit sowohl für die Flüchtlinge als auch die einheimische Gesellschaft geschaffen und auch die Integration zügig eingeleitet werden.

Ein Beitrag zur Integration von Migranten solle Rechts- und Werteunterricht sein, sagte der hessische CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Boddenberg. Er verwies auf den "hessischen Weg", der nicht nur Schüler im Rahmen des Unterrichts, sondern auch junge Erwachsene in Bildungsprogrammen mit den deutschen Rechtsgrundlagen vertraut mache./czy/DP/jha