CDU-Bundestagsabgeordneter Mark Helfrich informiert sich über Grundwasserbelastung in Schleswig-Holstein

Reinbek (ots) - Belastung mit Pflanzenschutzmitteln und Nitrat hat2016 weiter zugenommen - VSHEW fordert bessere Kontrolle undSanktionierung bei Verstößen gegen GrundwasserschutzAm 11. Januar 2016 hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete MarkHelfrich (38) in seiner Heimatstadt Itzehoe mit Vertretern derschleswig-holsteinischen Stadt- und Gemeindewerke und desZweckverbands Wasserwerk Wacken getroffen. Helfrich,CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis Steinburg, Dithmarschen Süd undBad Bramstedt und stellvertretender Kreisvorsitzender der CDUSteinburg, wollte sich einen persönlichen Eindruck über dieTrinkwasserqualität in Norddeutschland machen. "Die Medienberichtezur zunehmenden Grundwasserbelastung mit Schadstoffen inSchleswig-Holstein nehme ich ernst", sagt derEnergiewirtschaftsexperte.Zum Informationsaustausch hatte der Verband derSchleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW)geladen. Allerdings konnten die Trinkwasserexperten des Verbandskeine Entwarnung geben. "In Schleswig-Holstein hat dieGrundwasserbelastung durch Pestizide, deren Abbauprodukte sowie durchNitrat 2016 in einem alarmierenden Ausmaß weiter zugenommen",berichtet Dr. Guido Austen, Vorsitzender des VSHEW-Ausschusses"Wasserversorgung". Der Grundwasserschutz müsse daher in Zukunftdeutlich besser abgesichert werden. Die dafür notwendige Ausweisungvon Wasserschutzgebieten ist deutlich zu beschleunigen. EineVerfahrensdauer von sechs bis sieben Jahren ist in der aktuellenBelastungssituation nicht hinnehmbar."Insbesondere mangelt es an einer wirksamen Überwachung derordnungsrechtlichen Vorschriften zum Grundwasserschutz", kritisiertVSHEW-Geschäftsführer Roman Kaak. Die Wasserversorger lieferten zwarbeispielsweise regelmäßig Messwerte an die Kreiswasserbehörden ab.Diese würden aber nicht systematisch von den zuständigenLandesbehörden ausgewertet, so Kaak. "Damit wissen Politik undVerwaltung nicht, ob ihre Grundwasser-Schutzmaßnahmen überhauptgreifen."