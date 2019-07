CDU-Außenpolitiker traut Johnson auch positive Überraschung zu

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt schließt nicht aus, dass Boris Johnson als wahrscheinlicher nächster Premierminister Großbritanniens einen Ausweg aus dem "Brexit-Dilemma" finden könnte.



Zwar wäre Johnson als Premier massiv belastet durch den Vorwurf, eine an den Fakten vorbei argumentierende Kampagne gegen die Europäische Union geführt zu haben, sagte Hardt radio ffn am Montag. Aber Johnsons bisherige Äußerungen könnten vor allem dazu gedient haben, das Amt des Premierministers zu erlangen. "Was dann geschieht (...), steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Ich traue Boris Johnson, der ja mit hoher Intelligenz ausgestattet ist, vieles zu, vielleicht auch die eine oder andere positive Überraschung."

Johnson will im Fall seiner Kür zum Nachfolger von Premierministerin Theresa May Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union herausführen - notfalls auch ohne Abkommen. Der frühere britische Premier Tony Blair hält das jedoch für ausgeschlossen. "Ohne die Billigung entweder des Parlaments oder der Wähler wird Boris Johnson den "No Deal" nicht wagen", sagte Blair der "Welt" und anderen europäischen Medien. Im Parlament in London gebe es eine Mehrheit gegen ein Ausscheiden aus der EU ohne Abkommen. Somit könne Johnson entweder eine Neuwahl auslösen oder aber ein zweites Referendum ansetzen. "Ich glaube, dass Letzteres wahrscheinlicher ist", betonte Blair.

Johnson ist klarer Favorit für die May-Nachfolge an der Spitze der Torys und damit auch in der Downing Street. Nach Umfragen unter Mitgliedern der Konservativen Partei dürfte er etwa zwei Drittel der Stimmen bekommen. Das Ergebnis soll an diesem Dienstag bekannt gegeben werden./ro/DP/zb