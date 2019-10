CDU-Außenpolitiker Hardt lehnt Wirtschaftssanktionen gegen Türkei ab

Berlin (ots) - Im Konflikt um Nordsyrien hat sich derCDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt gegen Wirtschaftssanktionen gegen dieTürkei ausgesprochen.Diese würden den türkischen Präsidenten Erdogan stärken, sagteHardt am Freitag im Inforadio vom rbb."Erdogan lebt von der Legende, dass er seinem Volk erzählt,Europa, die europäische Union, auch Deutschland seien in Wirklichkeitgegen die Türkei. Und deswegen müsse man sich auf ihn verlassen.Diese Legende dient ihm zum Erhalt seiner Macht."Außerdem beförderten Sanktionen eine Abspaltung der Türkei vonEuropa und trieben das Land vielleicht sogar in die Arme Russlands,so Hardt. Statt Wirtschaftssanktionen seien klare Worte angesagt. Diekommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hatte zuletztWirtschaftssanktionen gegen die Türkei ins Spiel gebracht.Hardt äußerte sich auch zur Nato-Mitgliedschaft der Türkei. Diehatte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich infrage gestellt.Hardt sagte, die Nato sei angetreten, gemeinsame Werte zuverteidigen. Wenn einzelne Mitglieder der Nato diese Werte nichtachteten und dauerhaft verletzten, dann müsse man die Frage stellen,ob sie noch dazu passten."Aber die Mitgliedschaft in der Nato hat ja zwei Seiten. Einmalist es ein Bitten der Türkei an die Nato und damit an die westlicheWertegemeinschaft. Zum anderen ist es aber auch ein Schutz für uns,die übrigen Nato-Mitglieder, insbesondere in Europa, dass die Türkeiverteidigungspolitisch an unserer Seite steht. Deswegen muss man sehrvorsichtig damit sein."Allerdings gehe er davon aus, dass Erdogan in seiner eigenenPartei größte Probleme bekäme, wenn sich der Eindruck verfestigenwürde, dass der Weg Erdogans aus der Nato herausführe, so Hardt."Denn ich glaube, dass die Mehrheit der Türken, auch die Mehrheitseiner Unterstützer, die Nato als wichtigen Garant der Freiheit derTürkei sehen."Deswegen sei es gut, dass man Erdogan darauf hinweise, dass dieNato auch ein politisches Wertebündnis sei, so Hardt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuell