CDU-Außenexperte Röttgen wirft EU 'Brüskierung' von Premierministerin May vor

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Salzburger EU-Gipfel erhebt der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen schwere Vorwürfe gegen die EU und ihren Umgang mit der britischen Premierministerin Theresa May.



"Es war ein Fehler der anderen EU-Staats- und Regierungschefs, die britische Premierministerin in Salzburg bis zur Grenze der Erniedrigung zu brüskieren", sagte Röttgen der "Rheinischen Post" (Samstag).

Der von London vorgelegte Plan könne zwar nicht die Endfassung sein, aber auf dessen Basis solle verhandelt werden, betonte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. "Mir fehlt jedes Verständnis dafür, das als "funktioniert nicht" zurückzuweisen", kritisierte Röttgen. Damit stürze die EU die britische Politik endgültig ins Chaos. "Welches Interesse haben wir daran, einen so wichtigen und engen Verbündeten zu verbittern?", fragte Röttgen. Er rief die EU dazu auf "diesen Fehler zu korrigieren".

In zwei Bereichen sind London und Brüssel noch weit auseinander: bei den künftigen Wirtschaftsbeziehungen und in der Frage, wie künftig Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermieden werden könnten. Der Gipfel in Salzburg war von Konfrontation geprägt. Am Freitag machte May in London ihrem Unmut Luft und erklärte, die Verhandlungen seien in einer Sackgasse. "Ich habe die EU immer mit Respekt behandelt. Großbritannien erwartet dasselbe", sagte May./shy/DP/zb