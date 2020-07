CDU-Außenexperte Hardt: Verschiebung der US-Wahl ausgeschlossen

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenexperte Jürgen Hardt hält es für "völlig ausgeschlossen", dass die US-Präsidentenwahl verschoben wird.



Amtsinhaber Donald Trump hatte das ins Spiel gebracht. Er sehe in dem Vorstoß einen Versuch von Trump, die Wahl schon im Vorfeld mit Fragezeichen zu versehen, sagte Hardt am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". "Ich fürchte, selbst wenn Trump abgewählt würde, dass wir über viele Jahre und Jahrzehnte eine Legende haben werden, er sei um eine zweite Amtszeit betrogen worden. Es wird Menschen geben, die das in Amerika dann so sehen", sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag.

Die Idee, in der Politik etwas anders zu machen, sei in den USA populär, die Bilanz von Trump aber "dürftig", befand Hardt. Auch bei republikanischen Abgeordneten gebe es "gewisse Absetzbewegungen". Deutschland sollte gegenüber der US-Politik mit Offenheit und Bereitschaft zum multilateralen Ansatz in der Sicherheits- und Handelspolitik sowie zum Umgang mit China bereit sein. Diesen Ansatz schätze Trump aber nicht. Solange das so sei, könne man sich nur wünschen, dass ein anderer Präsident Amerika wieder als Führungsmacht einer Gemeinschaft sehe. Das sei unter Trump auf der Strecke geblieben und auch "die Mutter aller Probleme".

In Deutschland bewerten 82,2 Prozent die bisherige Präsidentschaft Trumps als "schlecht". In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Nachrichtenportals "t-online.de" stellten lediglich 13,8 Prozent der Befragten dem US-Präsidenten ein gutes Zeugnis aus./shy/DP/zb