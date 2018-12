CDU-Arbeitnehmerflügel gegen Merz als Wirtschaftsminister

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Vorsitzende der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, ist Spekulationen entgegengetreten, wonach Friedrich Merz den amtierenden Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ersetzen könnte. "Ich habe nichts gegen Friedrich Merz als Minister", sagte Bäumler dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe). "Aber Peter Altmaier hat gerade in der Industriepolitik einen guten Start hingelegt. Er sollte seine Arbeit fortsetzen."

Der CDA-Vize warnte seine Partei vor weiteren Personaldiskussionen. "Wir sollten uns auf die Sacharbeit konzentrieren", so Bäumler. "Erst kommt das Land, dann die Partei, dann die Person." Merz-Unterstützer aus dem Südwesten hatten zuvor vehement dafür geworben, Merz in der Politik zu halten. "Die neue CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Angela Merkel müssen Merz jetzt eine herausgehobene Stellung anbieten", forderte der Initiator der baden-württembergischen Merz-Initiative, Tim Hauser, in der "Stuttgarter Zeitung". Dafür komme aus seiner Sicht ein Amt im Bundeskabinett infrage, etwa das des Bundeswirtschaftsministers.

