CDU-Anhänger in NRW mehrheitlich für Kanzlerkandidatur von Merz

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit von 59 Prozent der CDU-Anhänger in Nordrhein-Westfalen sieht in Friedrich Merz einen guten Kanzlerkandidaten der Union. Das ist das Ergebnis des sogenannten NRW-Trends, den Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" erhoben hat. Demnach liegt Merz bei den CDU-Anhängern im Land bei dieser Frage vor dem CDU-Landesvorsitzenden und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (51 Prozent).

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bewertet nur jeder fünfte CDU-Anhänger in NRW als gute Kanzlerkandidatin (21 Prozent). Damit landet sie noch hinter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (27 Prozent). In der Gesamtbevölkerung liegen Merz und Laschet in NRW Kopf an Kopf. 42 Prozent der Nordrhein-Westfalen sehen in Merz einen guten Kanzlerkandidaten, 41 Prozent in Laschet. Kramp-Karrenbauer landet auch hier mit 15 Prozent deutlich hinter Spahn mit 26 Prozent. Für den NRW-Trend wurden vom 24. bis zum 29. Oktober 1.001 Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen telefonisch befragt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur