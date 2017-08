CDS von Uni-Orange erweitert F&E-Potenzial für industrielles Design

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Verknüpfung der Bereiche Fertigung und Internet macht esmöglich, Fachkräfte, Projekte und Unternehmen effizienter zuverkoppeln und Einschränkungen bei F&E zu überwindenPeking (ots/PRNewswire) - Das chinesische Unternehmen fürIndustriedesign Uni-Orange hat sich mit einem eigenständigdefinierten und entwickelten Collaborative Design System (CDS) genaudieser Zielsetzung verpflichtet.Uni-Oranges CDS ist die weltweit erste koordinierteF&E-Cloud-Plattform für die Fertigungsindustrie. Mit Hilfe seines CDShat Uni-Orange mittlerweile in weniger als zwei Jahren einenTalentpool aufbauen können, der aus rund 230.000 F&E-Teams und 10.000Spitzenkräften weltweit besteht. Uni-Orange kann über den Uni-WinTalentpool umgehend Top-Experten versammeln, produziert hochwertige,findige Lösungen, die herkömmliche Standards übertreffen, und betreutKunden mit Design- und Technologiedienstleistungen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/550344/video.mp4Basierend auf dem Bedarf von Kundenseite her hat Uni-Orange sechsprämienbasierte "Reward Projects" erstellt und das "Uni-Win GlobalRecruitment" ins Leben gerufen. Nach Angaben von Projektleiter PanJiadong umfasst das "Reward Projects"-Programm anspruchsvolleProjekte, die von Uni-Orange auf Grundlage von Kundenwunsch undMarktforschung vorgeschlagen werden. Dies beinhaltet Lösungen für diechemische Wäsche von durch Schwermetalle verunreinigten Böden,Energie-Speichertechnologien für Windkraftwerke, Detektion vonGehäusemängeln bei Autoscheinwerfern, Produktionslinien für textileAusrüstung, Unterwasserroboter, und automatisierte Schweißgeräte. DiePrämien bewegen sich im Bereich von mehreren Hunderttausend bis hinzu mehreren Millionen Yuan. Ingenieure in den entsprechenden Feldernkönnen sich auf der offiziellen Website von Uni-Orange(http://www.uni-orange.com/en/) registrieren und für das Programmbewerben.Das "Uni-Win Global Recruitment"-Programm, wie Pan weitererläutert, möchte Spezialisten, Institutionen und Startup-Teams inden Bereichen Branchensoftware, unbeaufsichtigte Geräte, intelligenteProduktion, fortschrittliche Fertigung landwirtschaftlicher Geräte,IoT-Sensoren und Chips, und automatisierte Montagelinie dazueinzuladen, sich auf Uni-Oranges offizieller Website einzutragen undanzumelden. Mittel für die Inkubationsphase, Projektchancen,Geldprämien und Medienkommunikation werden über die Plattform zurVerfügung gestellt.Koordinierte F&E hat sich zu einem unaufhaltsamen Trend imIndustriedesign entwickelt, und Uni-Orange setzt alles daran, einenSpitzenstandard für F&E sowie Design und Management zu gewährleisten.Das Unternehmen bietet einen 24/7-Service für die Projektfreigabe,einen Push-Dienst in Echtzeit für die Designer, Ingenieure undExperten der kompatiblen Projekte, und einen Matching-Service für denam jeweils besten geeigneten Chefingenieur und Projektleiter.Die bereits erreichten Leistungen und laufenden Aktivitäten sindeffektive Maßnahmen für den weiteren Ausbau von Uni-OrangesPlattformintegrität und Kompetenz. Uni-Orange und seine CDS-Plattformwerden sich in naher Zukunft zweifelsohne zu einer führenden Kraft imBereich der F&E für industrielles Design entwickeln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/550343/Uni_Orange.jpgPressekontakt:Xu Meijiao+86-138-1172-7225meijiao.xu@uni-orange.comOriginal-Content von: Uni-Orange, übermittelt durch news aktuell