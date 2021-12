Hamburg (ots) -Sopra Steria wurde erneut in die CDP-Climate-Change-A-Liste aufgenommen. Die europäische Management- und Technologieberatung zählt damit zum fünften Mal in Folge zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Klimaschutz.Die Aufnahme in die CDP-Climate-Change-A-Liste bedeutet, dass Klimaschutz ein zentraler Baustein des Nachhaltigkeitsprogramms von Sopra Steria ist und Teil einer umfassenden Strategie für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit. Klimaschutz ist fest in der Geschäftstätigkeit, der Lieferkette und den Beratungs- und Serviceleistungen für Kunden verankert.Das jährliche CDP-Verfahren zur Offenlegung und Bewertung von Umweltdaten gilt als "Goldstandard" für die Umwelttransparenz von Unternehmen. 2021 forderten mehr als 590 Investoren mit einem Vermögen von über 110 Billionen US-Dollar und mehr als 200 Einkäufer mit einem Beschaffungsvolumen von 5,5 Billionen US-Dollar die Unternehmen auf, über die CDP-Plattform Daten zu Umweltauswirkungen, Risiken und Chancen offenzulegen. Mehr als 13.000 Unternehmen haben geantwortet - so viele wie noch nie."Die Welt steht vor einer noch nie dagewesenen Klimakrise, die sich auf die Natur, die Wirtschaft und die öffentliche Gesundheit auswirken wird. Die Wirtschaft muss mit gutem Beispiel vorangehen und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, um unseren Planeten für künftige Generationen zu retten", sagt Vincent Paris, CEO von Sopra Steria. "Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass der Beitrag unserer 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sopra Steria zum fünften Mal in Folge auf die A-Liste des CDP gebracht hat. Das unterstreicht unsere Führungsrolle im Klimaschutz."Die wichtigsten Ziele für mehr ökologische Nachhaltigkeit von Sopra Steria:- Netto-Null-Emissionen bis 2028 erreichen: Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der Emissionen, sowohl bei direkten als auch bei indirekten Aktivitäten, und Ausgleich der verbleibenden Emissionen durch Projekte zur Abscheidung von Kohlenstoff bis 2028- Konkrete Aktivitäten umsetzen: weitere Verringerung der Treibhausgasemissionen durch Senkung des Energieverbrauchs, Umstellung auf erneuerbare Energien, Umstellung auf energieeffiziente Büros und Rechenzentren, Einsatz von Technologien zur Verringerung von Geschäftsreisen und Nutzung kohlenstoffarmer Verkehrsmittel- Kunden unterstützen: Begleitung unserer Kunden beim Übergang zu einer "Net Zero"-Wirtschaft durch Anwendung von Ökodesign-Prinzipien bei unseren Lösungen und klimafreundlichen Ansätzen im Zuge der Erbringung von Dienstleistungen sowie durch Nutzung des Potenzials neuer Technologien zur Verringerung der Treibhausgasemissionen- Lieferketten verbessern: Start eines Fünf-Jahres-Programms, um Lieferanten in die Emissionsreduzierung einzubinden, die erforderlich ist, um die globale Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten und um ihre Fortschritte zu analysieren- Klimabotschafter sein: aktiver Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern und Einflussnehmern wie Regierungen, UN Global Compact, Science Based Targets initiative (SBTi), CDP, The European Green Digital Coalition, European Climate Pact, Hochschulen und Nischenakteuren der Klima-Agenda für die GesellschaftDie Leistung der Sopra Steria Gruppe in Bezug auf Schlüsselindikatoren wie ihre wissenschaftsbasierten Emissionsreduktionsziele und ihr Engagement im Rahmen von UN Climate Neutral Now wird von unabhängiger Seite geprüft und in einem Jahresbericht veröffentlicht."Seit fünf Jahren erreicht Sopra Steria die beste Bewertung im CDP-Climate-Benchmark. Es ist nicht überraschend, dass Sopra Steria der Klassenbeste ist. Das Unternehmen setzt sich dauerhaft für Nachhaltigkeit und die Verringerung des eigenen CO2-Fußabdrucks sowie des seiner Lieferketten ein. Sopra Steria hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2028 Netto-Null zu erreichen. Das Unternehmen wird dieses Ziel schaffen, weil es alle seine Mitarbeitenden und Stakeholder aktiv in den Aufbau von Widerstandsfähigkeit in seinen Liefer- und Wertschöpfungsketten einbindet und gleichzeitig seine Kunden beim Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft unterstützt", sagt Mark Maslin, Professor für Klimatologie am University College London (UCL) und Berater des CR-Vorstands der Sopra Steria Gruppe.Paul Simpson, CEO des CDP, sagt: "Herzlichen Glückwunsch an alle Unternehmen, die in diesem Jahr auf der A-Liste stehen. Eine Vorreiterrolle in Sachen Umwelttransparenz und -maßnahmen zu übernehmen, ist einer der wichtigsten Schritte, die Unternehmen gehen können, speziell im Jahr der COP 26 und des Sechsten Sachstandsberichts des IPCC. Das Ausmaß der Risiken, die der Klimawandel, die unsichere Wasserversorgung und die Abholzung von Wäldern für Unternehmen mit sich bringen, kann nicht länger ignoriert werden. Wir wissen, dass die Chancen des Handelns die Risiken des Nichthandelns bei weitem überwiegen. Die Führungsrolle der Privatwirtschaft ist unerlässlich, um die globalen Ambitionen für eine naturverträgliche und gerechte Welt mit einem Nettoumsatz von null zu erreichen. Unsere A-Liste würdigt die Unternehmen, die sich auf die Wirtschaft der Zukunft vorbereiten, indem sie heute Maßnahmen ergreifen."Sopra Steria wurde 2021 vom CDP zum fünften Mal in Folge in die A-Liste zum Klimawandel aufgenommen und gehört damit zu den besten 2 Prozent der 13.000 Unternehmen weltweit, die den CDP-Fragebogen zum Klimawandel beantwortet haben.Das Engagement von Sopra Steria für den Klimaschutz und die Umwelt ist Teil des Bestrebens der Gruppe, die digitale Technologie zu einem Beschleuniger und einer Quelle von Chancen und Fortschritt für alle zu machen.Weitere Informationen finden Sie im CSR-Bericht von Sopra Steria.Lesen Sie zudem Stories of Change des CDP, um mehr zu erfahren.Über Sopra SteriaAls ein führender europäischer Management- und Technologieberater unterstützt Sopra Steria seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet mit Beratung, Digitalisierung und Softwareentwicklung umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes.Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in fast 30 Ländern erzielte der Konzern 2020 einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809Weitere Informationen finden sich unter www.soprasteria.de/newsroomÜber CDPCDP ist eine globale gemeinnützige Organisation, die das weltweite System zur Offenlegung von Umweltdaten für Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt. Das CDP wurde im Jahr 2000 gegründet und arbeitet mit mehr als 590 Investoren zusammen, die ein Vermögen von über 110 Billionen US-Dollar verwalten. Das CDP leistete Pionierarbeit, indem es die Kapitalmärkte und das Beschaffungswesen von Unternehmen nutzte, um diese zu motivieren, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, Wasserressourcen zu schützen und Wälder zu erhalten. Im Jahr 2021 haben mehr als 14.000 Organisationen auf der ganzen Welt Daten über das CDP offengelegt, darunter mehr als 13.000 Unternehmen, die mehr als 64 Prozent der globalen Marktkapitalisierung ausmachen, sowie über 1.100 Städte, Staaten und Regionen.Das CDP ist vollständig an der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ausgerichtet und verfügt über die größte Umweltdatenbank der Welt. Das CDP ist ein Gründungsmitglied der Science Based Targets Initiative, der We Mean Business Coalition, der Investor Agenda und der Net Zero Asset Managers Initiative. Besuchen Sie cdp.net oder folgen Sie uns @CDP, um mehr zu erfahren.