CDPQ erwirbt Beteiligung an Datamars, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen zur Tier- und Textilidentifizierung

Montreal (ots/PRNewswire) -Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) gab heute eineBeteiligung an Datamars bekannt, ein führender Akteur bei derIdentifizierung von Tieren und Textilien. CDPQ wird zum größtenAktionär der Gesellschaft, neben dem Senior Management von Datamarsund Columna Capital, das seit 2011 an der Gesellschaft beteiligt ist.Datamars ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in derSchweiz, dessen Technologie eingesetzt wird, um Nutztiere, Haustiereund Textilien zu identifizieren. Durch seine Konzentration aufständige Innovation und seine Fähigkeit, andere Unternehmenerfolgreich zu übernehmen und zu integrieren, ist Datamars zu einemMarktführer in allen drei Segmenten geworden, in denen dasUnternehmen tätig ist.Datamars ist in einer Branche tätig, die von grundlegenden Trendsbestimmt wird, wie zunehmende globale Bedenken im Hinblick aufLebensmittelsicherheit, bietet daher starke Wachstumsgelegenheitenund passt gut zur langfristigen Investmentstrategie von CDPQ."Die Unternehmensführung von Datamars hat sich als sehrerfolgreich darin erwiesen, das Unternehmen zu einem weltweitführenden Anbieter von Lösungen zur Tieridentifizierung zu machen.Rückverfolgbarkeit ist vor dem Hintergrund weltweit zunehmenderBedenken im Hinblick auf Lebensmittelsicherheit zu einemunerlässlichen Bestandteil des Nahrungsmittelsektors geworden undIdentifizierung steht dabei im Mittelpunkt. Wir freuen uns sehr überden Zusammenschluss mit Klaus Ackerstaff und seinem Team, um dieWachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen", sagte StéphaneEtroy, Co-head von Direct Investment, Private Equity bei CDPQ."Ich freue mich, CDPQ als einen langfristigen Investor undUnterstützer unserer fortgesetzten nachhaltigen Wachstumsstrategie anBord zu haben, und zusammen mit Columna sind wir sehr stark für dieZukunft aufgestellt", so Klaus Ackerstaff, CEO von Datamars."Columna Capital ist hocherfreut, seine Beteiligung an Datamarsfortzusetzen. Wir haben mit CDPQ einen hervorragenden Partnergefunden, um die nächste Phase der Entwicklung des Unternehmensvoranzutreiben", sagte Rory Devlin, Managing Partner bei ColumnaCapital.Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die zuständigenAufsichtsbehörden.ÜBER CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBECCaisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ist einlangfristiger institutioneller Investor, der Fonds hauptsächlich füröffentliche und halböffentliche Pensions- und Versicherungspläneverwaltet. Zum 31. Dezember 2016 hielt das Unternehmen einNettovermögen von 270,7 Mrd. Dollar. Als einer der führendeninstitutionellen Fondsverwalter investiert CDPQ weltweit in großeFinanzmärkte, Private Equity, Infrastruktur und Immobilien. WeitereInformationen finden Sie auf cdpq.com (http://www.cdpq.com/en) undSie können uns auf Twitter unter @LaCDPQ(https://twitter.com/laCDPQ?lang=fr) folgen. Außerdem finden Sie unsauf Facebook (https://www.facebook.com/CDPQ-886100618136035/) oderauf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/cdpq).ÜBER DATAMARSDatamars ist der weltweit führende Anbieter vonhochleistungsfähigen RFID-Lösungen zur Identifizierung vonHaustieren, Nutztieren und Textilien. Unser Fachwissen, unsereGeschichte technologischer Innovation und unser tiefes Verständnisdes Kundenbedarfs haben Datamars den Ruf unübertroffener Qualität undLeistung eingebracht. Datamars beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiteran Standorten in Europa, Asien und in Amerika. Datamars ist eineAktiengesellschaft mit Sitz in Bedano, Schweiz. Weitere Informationenfinden Sie auf http://www.datamars.com/.ÜBER COLUMNA CAPITALColumna ist eine unternehmerische und operativ engagiertePrivate-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Investition in kleinebis mittlere Unternehmen mit Wachstumspotenzial konzentriert. DieStrategie von Columna besteht darin, außerbörslicheMarktgelegenheiten zu identifizieren und in eine beschränkte Anzahlvon attraktiven Unternehmen zu investieren, bei denen dieGesellschaft aktiv mit der Unternehmensführung und anderenStakeholdern zusammenarbeitet, um eine langfristige Wertschöpfungvoranzubringen. Columna wurde 2009 gegründet, unterhält Standorte inLondon und Lugano (Schweiz) und hat ein verwaltetes Vermögen von mehrals 200 Mio. Euro. Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.columnacapital.com/.Jean-Benoît Houde, Senior Advisor, Media Relations, Caisse dedépôt et placement du Québec, +1-514-847-5493, jbhoude@cdpq.com; RoryDevlin, Managing Partner, Columna Capital LLP, +44-2033225301,rd@columnacapital.comOriginal-Content von: Caisse de d?p?t et placement du Qu?bec, übermittelt durch news aktuell