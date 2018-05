CCW 2018: Motorola Solutions stellt mit dem LXN 500 eine neue portable LTE-Infrastruktur vor (FOTO)

Berlin (ots) -Neue portable LXN 500 LTE-Infrastruktur ist das kleinste,leichteste voll funktionsfähige LTE-Breitband-Netz von MotorolaSolutions. / Zukunftsweisende tragbare LTE-Netzlösung lässt sichüberall sowie jederzeit schnell und einfach einsetzen. / MotorolaSolutions präsentiert die neue Lösung auf der Critical CommunicationsWorld (CCW) 2018 vom 15.-17. Mai in Berlin am Stand C10.Wenn jede Sekunde zählt, müssen Einsatzkräfte nahtlos und ohneZeitverlust kommunizieren können. Motorola Solutions hat einezukunftsweisende portable LTE-Netzlösung entwickelt, mit derErsthelfer an jedem Ort innerhalb von Minuten eineHochgeschwindigkeits-LTE-Abdeckung für Sicherheitsorganisationeneinrichten können. Auf der Critical Communications World 2018(15.-17. Mai in Berlin) stellt Motorola Solutions dieseBreitbandlösung der nächsten Generation vor: die neue, portable LXN500 LTE-Infrastruktur.Notfalleinsätze erfordern eine zuverlässigeHochgeschwindigkeits-Breitbandabdeckung. Jedoch sind konventionelleNetze nicht immer überall dort verfügbar, wo Einsatzkräfte eineAbdeckung und Bandbreiten benötigen. UnzureichendeLeistungsfähigkeit, Versorgungslücken und eine fehlendeNetzpriorisierung können zur Folge haben, dass Ersthelfer nichteffizient und sicher agieren können. Die portable LXN 500LTE-Infrastruktur ist ein leicht tragbares, kompaktes LTE-Netz imMiniaturformat, das in einen Rucksack oder ein Fahrzeug passt.Dadurch haben Sicherheitsorganisationen ihr Breitbandnetz immer beisich oder können es fest installieren.Motorola Solutions' kleinstes, leichtestes voll funktionsfähigesLTE-Netz basiert auf einer Plattform, die eNodeB (eNB) und EvolvedPacket Core (EPC) kombiniert. Die Motorola Solutions LXN 500LTE-Infrastruktur bietet auf Abruf eine zuverlässigeBreitbandabdeckung mit einer Reichweite von bis zu einem Kilometerund kann bis zu 100 Teilnehmer umfassen. Mit einer Aktivierungszeitvon weniger als fünf Minuten haben Einsatzkräfte sofort die benötigtesichere LTE-Abdeckung und -Kapazität zur Verfügung - überall undjederzeit.Das LXN 500 verfügt zusätzlich über eine WLAN-Funktion.Software-Applikationen wie Mapping, Messaging und Videostreamingkönnen optional installiert werden. Durch diese Features lassen sichRessourcen vor Ort im Notfall präzise lokalisieren und eine nahtloseZusammenarbeit gewährleisten. Das kompakte Gerät mit SchutzklasseIP54 wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt und hältHitze, Kälte, Regen und anderen extremen Bedingungen stand, mit denenErsthelfer konfrontiert sind. Auf der Geräteoberseite angebrachteexterne Antennen mit Multiple-In-Multiple-Out-Konfiguration (MIMO)erweitern Reichweite und Leistung noch einmal zusätzlich. Darüberhinaus verbessert das integrierte GPS die persönliche Sicherheit derNutzer und die Routenoptimierung.Auf dem CCW 2018 präsentiert Motorola Solutions zudem eine neueintegrierte Lösung für das LXN 500, die von seinem Partner REDTechnologies entwickelt wurde: Die TREM-Lösung ermöglicht eineneffizienten Einsatz der sicherheitskritischen mobilen Funkabdeckungfür Sicherheitsorganisationen und das Militär. TREM zeigt inKrisensituationen in Echtzeit die Funkabdeckung an, überwacht dieKonnektivität und regelt Funkinterferenzen. Die Lösung integriertauch Licensed Shared Access für den Einsatz vonPublic-Safety-Funknetzen innerhalb kommerzieller Netze, wenn einzusätzliches Frequenzspektrum und ein priorisierter Servicezugriffbenötigt werden."Wenn in einem abgelegenen Gebiet ein Waldbrand ausbricht oder einNotfall eintritt, können Polizei und Feuerwehr mit unserem LXN 500schnell ein lokales LTE-Netz da einrichten, wo sie es benötigen",erklärt Axel Kukuk, Vertriebsleiter DACH und Luxemburg bei derMotorola Solutions Germany GmbH. "Wir decken mit dem LXN 500 einbreites Spektrum an Einsatzszenarien ab und bringen dieBreitbandabdeckung direkt an den Ort des Geschehens. Mit unserensicherheitskritischen, breitbandbasierten Lösungen der nächstenGeneration wollen wir dazu beitragen, die Kommunikation fürErsthelfer zu transformieren und dadurch ihre eigene Sicherheit sowieauch die Sicherheit der Menschen, die sie schützen, zu erhöhen."Über Motorola SolutionsMotorola Solutions bietet innovative sicherheitskritischeKommunikationslösungen und -services für Behörden und Organisationenmit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen. Die zukunftsweisenden undhochverfügbaren Lösungen ermöglichen Anwendern eine zuverlässigeKommunikation zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen undnicht-öffentlichen Bereich. Weitere Informationen finden Sie imMotorola Solutions Newsroom, über den News Feed sowie auf Twitter undLinkedIn.Pressekontakt:Susanne StierTelefon: +49 (0)61269576502Mobil: +49 (0)1726161773Susanne.Stier@motorolasolutions.comOriginal-Content von: Motorola Solutions, übermittelt durch news aktuell