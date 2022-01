CCTV+: Präsident der China Media Group überbringt Neujahrsbotschaft an weltweites Publikum

Beijing (ots/PRNewswire) -Der Präsident der China Media Group (CMG), Shen Haixiong, wandte sich am ersten Tag des Jahres 2022 an das globale Publikum, wobei der Schwerpunkt auf der Reflexion der Arbeit der CMG im vergangenen Jahr und der großen Rolle der Gruppe bei der zukünftigen Nachrichtenberichterstattung lag.„Die ersten Sonnenstrahenl des neuen Jahres erhellen die Welt. Das neue Jahr ist nach dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Tigers. Ich möchte Ihnen meine besten Wünsche aus Peking übermitteln und Ihnen ein Jahr voller Wohlstand und Vitalität wünschen!" Sagte Shen.Shen wies darauf hin, dass die CMG als Zeuge der bemerkenswerten Vergangenheit gedient und die Errungenschaften des Landes durch ihre engagierte Arbeit aufgezeichnet hat, und sagte, dass Chinas Auslandsrundfunkdienste dies auch im Jahr 2022 fortsetzen werden.Shen sagte auch, dass es die Aufgabe der CMG sei, die Geschichte Chinas einem globalen Publikum gut zu präsentieren.Der Präsident der CMG sagte, dass die Berichterstattung auf der Grundlage von Fakten das Grundprinzip globaler Journalisten sein sollte, und in der Zwischenzeit hat die Gruppe Lügen und Mythen in Nachrichtenberichten über Themen wie COVID-19 und Afghanistan entlarvt.Er sagte, die Gruppe habe einen vielfältigen und umfassenden Kooperationsmechanismus mit internationalen Medienpartnern eingerichtet.Der Präsident der CMG verwies auch auf die geplante Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in China - das größte Sportereignis der Welt im Jahr 2022.Shen sagte, die China Media Group sei bereit, das Ereignis mit Hilfe modernster Technologien und ihres neu eingerichteten Olympia-Kanals einem weltweiten Publikum nahezubringen.„Während der Olympischen Spiele 2020 in Tokio übertrug CMG die weltweit erste Live-Berichterstattung über olympische Ereignisse auf einem 4K Ultra HD-Kanal. Der Sender hat innerhalb von drei Monaten nach seinem Start mehr als 400 Millionen Zuschauer angezogen. In etwas mehr als 30 Tagen wird das olympische Feuer zum chinesischen Neujahrsfest erneut in Peking entzündet. Mit den Technologien "5G+4K/8K+AI" hat CMG einen Livestreaming-Wagen im Hochgeschwindigkeitszug von Peking nach Zhangjiakou in der Provinz Hebei eingerichtet. Es ist die weltweit erste technische Lösung für die Aufzeichnung und Übertragung von Ultra HD-Streaming in Hochgeschwindigkeitszügen", so Shen.Shen sagte auch, dass die KPCh im Jahr 2022 ihren 20. Nationalkongress abhalten wird, um einen Plan für Chinas Zukunft zu entwerfen.Link https://youtu.be/tgS2VG4TRQsVideo https://www.youtube.com/watch?v=tgS2VG4TRQsPressekontakt:Verwaltungs-PR,pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell