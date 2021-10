CCTV+: Peng Liyuan drängt auf die Förderung von Gesundheit und digitaler Bildung für Mädchen und Frauen

Peking (ots/PRNewswire) -Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, rief als Reaktion auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zur Förderung der digitalen und gesundheitlichen Bildung für Mädchen und Frauen auf.Peng, die auch Sonderbeauftragte der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) für die Förderung der Bildung von Mädchen und Frauen ist, äußerte sich am Freitag per Videolink anlässlich der Verleihung des UNESCO-Preises 2021 für die Bildung von Mädchen und Frauen.Seit der Einführung des Preises durch die Zusammenarbeit zwischen China und der UNESCO im Jahr 2015 hat diese Auszeichnung weiterhin ihren positiven Einfluss ausgeübt und mehr Menschen dazu inspiriert, sich für die Bildung von Mädchen und Frauen einzusetzen, sagte Peng.Peng lobte den positiven Einfluss des Preises und sagte, Zehntausende von Mädchen und Frauen hätten sich Wissen und Fertigkeiten angeeignet und die Fähigkeit und das Selbstvertrauen erworben, ihr Schicksal zu ändern und ihre Träume zu verfolgen."Immer mehr Menschen interessieren sich für die Bildung von Mädchen und Frauen und unterstützen sie, so dass die Gleichstellung der Geschlechter im globalen Bildungswesen mit vereinten Kräften vorangetrieben wird", sagte Peng.Peng stellte fest, dass die Covid-19-Pandemie schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Bildung von Mädchen und Frauen hat, und forderte präzise und wirksame Maßnahmen, um ihnen eine gerechte und hochwertige Bildung zu ermöglichen.Peng rief dazu auf, die digitale Bildung von Mädchen und Frauen umfassend zu fördern, die digitale Technologie in vollem Umfang zu nutzen, hochwertige Online-Bildungsressourcen gemeinsam zu nutzen, die Bildungsunterstützung für Mädchen und Frauen aus armen Gebieten und Familien zu erhöhen und ihre Fähigkeit zu verbessern, neue Technologien für Beschäftigung und Unternehmertum zu nutzen.Sie rief auch dazu auf, die Gesundheitserziehung von Mädchen und Frauen weiter zu stärken, ihnen und ihren Familien zu helfen, das Gesundheitsbewusstsein zu verbessern und verschiedenen Krankheiten vorzubeugen und die körperliche und geistige Gesundheit von Mädchen und Frauen umfassend zu verbessern.Der Preis ist der einzige Preis, den die UNESCO im Bereich der Förderung der Bildung von Mädchen und Frauen vergibt. Die Generaldirektorin der UNESCO, Audrey Azoulay, sagte bei der Zeremonie, dass die UNESCO eine einzigartige Rolle dabei gespielt hat, Frauen und Kindern bei der Verwirklichung ihrer Träume zu helfen, insbesondere bei der Bewältigung der Herausforderungen der Pandemie.Link https://www.youtube.com/watch?v=fTs3WzOPXqYVideo https://www.youtube.com/watch?v=fTs3WzOPXqYPressekontakt:pr@cctvplus.com+86-010-83949817Original-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell