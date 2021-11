CCTV+: KPCh-Plenum verabschiedet richtungsweisende Resolution

Weitere Suchergebnisse zu "Plenum":

Peking (ots/PRNewswire) -Das 19. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) hat am Donnerstag seine sechste Plenarsitzung in Peking abgeschlossen, in deren Rahmen eine Resolution zu den wichtigsten Errungenschaften und historischen Erfahrungen der 100-jährigen Bemühungen der KPCh verabschiedet und beschlossen wurde, den 20. Nationalkongress der KPCh in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 einzuberufen.Laut einer Mitteilung, die unmittelbar nach Abschluss der viertägigen Sitzung veröffentlicht wurde, hat Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCh, im Namen des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh au der Plenarsitzung einen Arbeitsbericht vorgelegt und Erklärungen zum Resolutionsentwurf abgegeben.Die Sitzung verabschiedete eine Resolution zu den wichtigsten Errungenschaften und historischen Erfahrungen der 100-jährigen Bemühungen der KPCh und fasste den Beschluss zur Einberufung des 20. Nationalkongresses der KPCh in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 in Peking.Link: https://www.youtube.com/watch?v=EDfOmCp7Hr4Video - https://www.youtube.com/watch?v=EDfOmCp7Hr4Pressekontakt:Zuständiger für PR86-10-83949817pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell