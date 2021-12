CCTV+: Chinas sozialistische Demokratie konzentriert sich auf ein besseres Leben für die Menschen, so Gelehrte

Peking (ots/PRNewswire) -Es gibt verschiedene Wege, Demokratie zu erreichen, aber alle zielen darauf ab, die gemeinsamen Werte der gesamten Menschheit umzusetzen, und die sozialistische Demokratie ist eine authentischere und überlegene Form der Demokratie. Das sagten Gelehrte aus aller Welt an diesem Wochenende auf einem Forum.Unter dem Motto „Die gemeinsamen menschlichen Werte" startete am Samstag in Peking das zweitägige Internationale Forum zur Demokratie.Roland Boer, Professor an der School of Marxism an der Technischen Universität Dalian, wies darauf hin, dass es eine relative Überlegenheit zwischen demokratischen Formen geben müsse und es daher notwendig sei, die demokratische Form zu wählen, die den Bedingungen eines bestimmten Ortes am besten entspricht.„Die sozialistische Demokratie ist eine authentischere und überlegene Form der Demokratie, und es ist sehr ermutigend zu sehen, dass China dabei ist, die Demokratie für den Sozialismus weltweit zurückzufordern, weil der Sozialismus natürlich viel demokratischer ist als der Kapitalismus", erklärte er.„China hat ein politisches System, das von realen Ergebnissen geprägt ist, das heißt von der Verbesserung des realen Lebens der Menschen, nicht von Formen oder Prozessen. Weil es ein sozialistisches Land ist. Chinas Wirtschaft kann vom Volk regiert werden, was im kapitalistischen Herrschaftssystem, wo die Wirtschaft vom Privateigentum bestimmt wird, ausgeschlossen ist", erklärte der Gelehrte John Ross, ehemaliger Leiter des Department of Economic and Business Policy in London.Wie zahlreiche Wissenschaftler betonten, gibt es viele Wege zur Demokratie, aber alle zielen darauf ab, die gemeinsamen Werte der gesamten Menschheit umzusetzen und die Demokratie voranzubringen. Die westliche Demokratie sollte daher nicht in alle politischen Systeme integriert werden, da es keine universellen Standards für Demokratie gibt.Link: https://youtu.be/_iUorF_z3pQVideo - https://www.youtube.com/watch?v=_iUorF_z3pQPressekontakt:Admin PR,86-10-83949817Original-Content von: CCTV+, übermittelt durch news aktuell