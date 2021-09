CCTV+: Ausstellungshalle dient als wichtiger Träger des immateriellen Kulturerbes in der chinesischen Provinz Shaanxi

Beijing (ots/PRNewswire) -Die Ausstellungshalle für immaterielles Kulturerbe in Suide, einem Landkreis in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi, dient als wichtiger Träger der von den Vorfahren geschaffenen und von Generation zu Generation weitergegebenen Kultur.Die 5123 Quadratmeter große Ausstellungshalle beherbergt drei immaterielle Kulturgüter auf Landesebene und acht immaterielle Kulturgüter auf Provinzebene. Der chinesische Präsident Xi Jinping besuchte die Ausstellungshalle am 14. September.Die Steinbildhauerei hat in Suide eine mehr als 2000 Jahre alte Geschichte. Die Steinbildhauerkunst ist eine Kunst, die als Wurzel der Menschen in Suide dient und von der die Menschen in Suide leben. Sie manifestiert sich in den bemerkenswerten Talenten und der künstlerischen Kreativität der Suidener.Suimi suona, ein Teil der Volkskunst - Shaanbei suona, spiegelt die Lebensweise und die Kulturpsychologie der Menschen im nördlichen Shaanxi wider. Sie ist seit Generationen ein Teil ihres Lebens.Der im nördlichen Shaanxi beliebte Yangko ist ein traditioneller Tanz, der sich großer Beliebtheit erfreut. Er ist ein Zweig des traditionellen Tanzes der Han. Der Yangko im nördlichen Shaanxi spiegelt die Ehrlichkeit und den Optimismus der Menschen im nördlichen Shaanxi wider. Sie hat einen großen historischen und kulturellen Wert.Diese wertvollen Schätze gut zu schützen, zu vererben und sinnvoll zu nutzen, ist eine gemeinsame Verantwortung und von entscheidender Bedeutung für den Fortbestand der menschlichen Zivilisation und die nachhaltige Entwicklung der Welt.Der Link https://youtu.be/RYs0O9MGUFYVideo - https://www.youtube.com/watch?v=RYs0O9MGUFYPressekontakt:Yutan Gu+86-13810819331guyutan@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell