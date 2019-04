CCS Supply Chain: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Principal U.S. Small Cap Index ETF":

An der Heimatbörse Shanghai notiert CCS Supply Chain per 15.04.2019, 17:24 Uhr bei 11,28 CNH. CCS Supply Chain zählt zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Nach einem bewährten Schema haben wir CCS Supply Chain auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über CCS Supply Chain wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält CCS Supply Chain auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die CCS Supply Chain-Aktie hat einen Wert von 72,73. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (36,09). Der RSI25 liegt bei 36,09, was bedeutet, dass CCS Supply Chain hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für CCS Supply Chain.

3. Dividende: CCS Supply Chain hat mit einer Dividendenrendite von 0,63 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche beträgt -1,37. Aufgrund dieser Konstellation erhält die CCS Supply Chain-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.