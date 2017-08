CCDC führt das FAIRE-Programm zur Unterstützung der internationalen Kristallografie ein

Cambridge, England und Piscataway, New Jersey (ots/PRNewswire) -Das Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) gibt dieEinführung eines Programms zur Unterstützung von Forschung undAusbildung in der Strukturchemie in Entwicklungsländern weltweitbekannt. Diese Initiative gewährt qualifizierten Universitätendreijährige Stipendien mit unbegrenztem Zugriff auf die CambridgeStructural Database (CSD), weltweit die Quelle schlechthin fürKristallstrukturen in Kleinmolekülen und eine Plattform mitSoftwareanwendungen für Bildung und Forschung in Bereichen wieKristallografie, Arnzeimittelentwicklung und Werkstoffforschung.Das Frank H. Allen International Research & Education Programmeist dem Gedächtnis des ehemaligen Executive Director des CCDCgewidmet. Dr. Allen leitete das Zentrum von 2002 bis 2008 undengagierte sich in der Zeit leidenschaftlich, um die im CSDenthaltene kristallografische Wissensbasis einem möglichst breiteninternationalen Publikum von Strukturchemikern zugänglich zu machen.Das neue Programm soll die Herausforderungen überwinden, die sichWissenschaftlern in Ländern mit begrenzten Geldmitteln stellen. Diedreijährigen Stipendien können verlängert werden und decken dieKosten der kristallografischen Datenbank sowie von Software undUnterrichtsmaterialien für einen ganzen Universitätscampus.Über diese Entwicklung, die anlässlich des International Union ofCrystallography Congress 2017 in Hyderabad in Indien angekündigtwerden soll, freut sich Prof. Graciela Díaz de Delgado von derUniversidad de los Andes in Venezuela ganz besonders: "Das vom CCDCzu Ehren des Vermächtnisses von Dr. Frank Allen geschaffene Programmwird für Forscher und Dozenten in vielen finanziell schwachen Ländernauf jeden Fall eine sehr große Hilfe sein. Mit diesem Programm könnenKristallografen und andere Wissenschaftler, die oft mitwirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, auf wichtige Toolszugreifen, die die Nutzung der Cambridge Structural Databaseerleichtern. Wir sind dem CCDC ausgesprochen dankbar für dieEinrichtung eines solchen Programms." Der Kuratoriumsvorsitzende desCCDC, Professor Paul R. Raithby FRSC, Universität von Bath, fügthinzu: "Es ist unsere Mission, dafür zu sorgen, dass alle Forscherund Dozenten auf die umfassenden Informationen zugreifen können, diein der CSD enthalten sind, und wir hoffen, dass wir mithilfe diesesProgramms Wissenschaftlern neue Wege zur Erforschung derStrukturchemie eröffnen können."Der CCDC nimmt ab dem 1. September 2017 Bewerbungen ausqualifizierten Ländern entgegen, und die ersten Stipendien beginnenam 1. Januar 2018. Informationen zum Programm finden Sie unterhttps://www.ccdc.cam.ac.uk/Community/FAIRE/.Detaillierte Informationen erhalten Sie von Dr. Amy Sarjeant,CCDC: sarjeant@ccdc.cam.ac.ukInformationen zum CCDCDas Cambridge Crystallographic Data Centre hat sich der Förderungvon Chemie und Kristallografie zum Nutzen der Öffentlichkeitverschrieben. Wir unterstützen die Strukturchemie weltweit durchgemeinsame Forschungsarbeiten und durch das Entwickeln der CambridgeStructural Database (CSD), der einzigen umfassenden, aktuellen undvollständig gepflegten Wissensdatenbank zu Kristallstrukturen inKleinmolekülen. Die CSD umfasst über 900.000 Einträge. Das CCDCsteigert seinen Wert für Forscher weltweit durch Bereitstellung einerSoftware für das Modellieren von Rezeptoren, Liganddesign, Docking,Spurenoptimierung und Rezeptierungsstudien. Die CSD-Produkte werdenan Forschungsorganisationen weltweit geliefert, darunter etwa 1.400akademische Institute sowie die wichtigsten Pharma- undChemieunternehmen der Welt.Pressekontakt:Paul Davie+1-848-445-4869 (Büro) or +1-609-651-5421 (mobil).Original-Content von: The Cambridge Crystallographic Data Centre, übermittelt durch news aktuell