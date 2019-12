CB Insights beschleunigt weltweite Expansion mit DeepTech-Partnerschaft in China

New York (ots/PRNewswire) - CB Insights (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2658949-1&h=1245709401&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2658949-1%26h%3D4080124758%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cbinsights.com%252F%26a%3DCB%2BInsights&a=CB+Insights), Anbieter einer intelligenten Marktplattform,die Unternehmen bei der Identifizierung neuer Technologien hilft, freut sich,eine Partnerschaft mit dem in Beijing ansässigen Medien-, Event- undContent-Unternehmen DeepTech (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2658949-1&h=3665507706&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2658949-1%26h%3D1282241647%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fdeeptechchina.com%252F%26a%3DDeepTech&a=DeepTech+)bekanntgeben zu dürfen, die die Präsenz von CB Insights in Chinastärken soll."Seit Jahren holen wir Daten zu Startups und Risikokapital in China ein undveröffentlichen unsere auf den chinesischen Markt bezogenenForschungsergebnisse. Wir freuen uns, dass wir mit der neuenDeepTech-Partnerschaft unsere Bemühungen auf diesem Gebiet beschleunigen können,da wir dadurch Daten, Forschung und Events für den chinesischen Markt in einemgrößeren Ausmaß bereitstellen können", so Anand Sanwal, CEO und Mitbegründer vonCB Insights. "Dank dieser Partnerschaft werden wir dazu in der Lage sein, nichtnur unsere Kunden in China mit wertvollen Daten und tieferen Einblicken in dieForschung zu unterstützen und Informationen zum schnell wachsenden, innovativenchinesischen Technologiemarkt zur Verfügung zu stellen.""DeepTech konzentriert sich auf neue technologiebezogene Inhalte undDienstleistungen und arbeitet mit weltweit führenden Organisationen zusammen.Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit unseren Kundenreichhaltige und professionelle Inhalte und Dienstleistungen bringen undwertvolle Einblicke unter Einbindung der globalen Perspektive gewähren wird", soBrandon Zhou, Gründer und CEO von DeepTech.Neben der Unterstützung von Inhalten und Forschung für globale Partnerorganisiert DeepTech mit bemerkenswertem Erfolg wichtige Veranstaltungen mitSchwerpunkt auf den neuen Technologien, an denen führende Technikexperten, CEOs,Gründer und Forscher teilnehmen.CB Insights freut sich, DeepTech als einen wertvollen Partner begrüßen zudürfen, der dazu beitragen wird, den wichtigsten Unternehmen der Welt dabei zuhelfen, neue Technologien und Märkte zu identifizieren und angemessen auf dieseNeuerungen zu reagieren.Informationen zu CB InsightsCB Insights unterstützt jene Unternehmen, die ihre digitale Strategie undTransformation nicht anhand von Spekulationen, sondern mithilfe von Datenbeschleunigen möchten. Unsere Machine-Learning-Plattform durchsucht Millionenvon unstrukturierten Dokumenten nach Signalen, die Ihnen dabei helfen werden,vielversprechende Startups und aufstrebende Technologien ausfindig zu machen undangemessen auf diese zu reagieren.Informationen zu DeepTechDeepTech ist ein Kerntechnologie-Dienstleister, der sich auf neue Technologienkonzentriert, die in den nächsten 3-5 Jahren kommerzialisiert werden können.DeepTech wurde 2016 gegründet und ist ein aufstrebendesTechnologie-Medienunternehmen in China mit 4 Millionen Abonnenten, die überverschiedene Online- und Offline-Kanäle versorgt werden. Dank der exklusivenPartnerschaft mit MIT Technology Review, IEEE Computer und CoinDesk ist DeepTechnun die erste Wahl für weltbekannte Tech-Medien, die in den chinesischen Markteinsteigen möchten.Pressekontakt:Farrah Kim212-292-3148fkim@cbinsights.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139303/4457922OTS: CB InsightsOriginal-Content von: CB Insights, übermittelt durch news aktuell