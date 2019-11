CBS: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

An der Heimatbörse New York notiert CBS per 11.11.2019, 07:45 Uhr bei 38.14 USD. CBS zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der CBS als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 8 Buy, 3 Hold, 2 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 5 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 50,92 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 33,6 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 38,11 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. CBS liegt mit einem Wert von 7,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 98 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "" von 403,28. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die CBS-Aktie ein Durchschnitt von 46,21 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 38,11 USD (-17,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (38,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,03 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der CBS-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. CBS erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.