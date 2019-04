CBS Newspath nutzt Content-Management-Service LiveU Matrix für seine CBS Redaktionsbüros und Partner

Weitere Suchergebnisse zu "CBS":

effiziente Kombination aus IP-basiertem Live-Video-Management undLiveUs Hardware-basiertem HEVC-EncodingHackensack, New Jersey (ots/PRNewswire) - LiveU und CBS Newspathhaben ein mehrjähriges Abkommen getroffen. Die US-amerikanischeRundfunkanstalt wird LiveU Matrix nutzen, um Live-Inhalte mit ihrensieben globalen Nachrichtenbüros und über 200 Partnern auszutauschen.Als hocheffizienter Content-Dienst erlaubt LiveU Matrix den Managernin den Nachrichtenbüros, hunderten von Partnern schnell und einfachZugriff auf Live-Feeds und andere Inhalte zu geben, die mit den LiveUGeräten vom Produktionsort übermittelt werden. Durch den Servicewerden die Inhalte in Echtzeit zur gemeinsamen Nutzung bereitgestellt- ohne Unterbrechung, zusätzlichen Technikaufwand oder teureGebühren."Die Umstellung auf LiveU Matrix ist essenziell für unsereStrategie, die Abhängigkeit von Satelliten- und Glasfasertechnologiezu reduzieren und gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Produktionvon Nachrichten und der Verbreitung von Inhalten zu erlangen", sagtTim Gaughan,Vice President of News Services bei CBS News."LiveU Matrix ergänzt die bei CBS Newspath bereits eingesetzteHEVC-Übertragungstechnologie. CBS Newspath verfügt nun über einevollständige 'End to End' HEVC-Lösung, die außerordentliche Qualitätbietet, die Bandbreiten-Anforderungen reduziert und über eine einfachzu bedienende Schnittstelle verwaltet wird", so Avi Cohen, COO undMitgründer von LiveU."Für die Nutzung der LiveU Technologie war HEVC eine zentraleVoraussetzung. LiveU bietet eine 'All in one'-Lösung bestehend ausHardware-basiertem HEVC-Encoding und IP-basiertemVideo-Cloud-Management, mit der wir hochwertige Live-Feeds an unsereTeams liefern können", fügt Tom Fearing, Director of TechnicalOperations bei CBS Newspath hinzu.LiveU Matrix, eine dynamische Cloud-Plattform, ermöglicht dieeinfache Verbreitung von Live-Inhalten über eine einzigeWeboberfläche. Nutzer können Live-Feeds problemlos durchsuchen,filtern, in der Vorschau ansehen und verbreiten. Das leistungsstarkeNewsroom-Tool unterstützt zudem das Taggen, Einfügen von Metadatenund eine AI-Funktion, mit der Broadcaster verschiedene Objekte undMenschen suchen, identifizieren und klassifizieren können. EineLive-Demonstration von LiveU Matrix können Sie aktuell auf der NABShow in Las Vegas, in der South Hall Upper am LiveU Stand Nr.#SU4810, sehen. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://get.liveu.tv/nab-2019/.Über LiveULiveU treibt die Revolution im Bereich Live-Video aktiv voran: DerLivestreaming-Pionier ermöglicht professionelleLive-Videoübertragungen ins TV, Internet und Social Web. Dank derbewährten LiveU Übertragungslösungen können Berichterstatter ihrPublikum an Ereignissen in aller Welt teilhaben lassen. Diepatentierte Bonding- und Videotransport-Technologie versetztVideoproduzenten in die Lage, an jedem Ort und zu jeder Zeit live aufSendung zu gehen. LiveU gewährleistet eine zuverlässigeInternetverbindung mit konsistenter Bandbreite, um hochwertigeLive-Videos IP-basiert erstellen, managen und verbreiten zu können.Die umfassende LiveU Produktpalette setzt branchenweit Maßstäbe inpuncto Live-Videoproduktion. Von mobilen Rucksack- undSmartphone-Anwendungen über hybride Satellit-/Mobilfunk-Lösungen bishin zu Broadcast-Units mit externen Antennen bietet LiveU daskomplette Spektrum an Produkten, die es für erstklassigeLive-Videoberichterstattung braucht. Darüber hinaus stellt LiveUumfangreiche cloudbasierte Videomanagement- und Distributionslösungenbereit. Mit mehr als 3.000 Kunden in über 100 Ländern hat sich dieLiveU Technologie als Lösung erster Wahl für globaleRundfunkanstalten, Online-Medien, Nachrichten-Agenturen und SozialeNetzwerke durchgesetzt. Um mehr zu erfahren, besuchen Siewww.liveu.tv oder folgen Sie uns auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2427287-1&h=733812984&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fliveu&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2427287-1&h=1735898932&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLiveU.Fans%2F&a=Facebook), YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2427287-1&h=1809030104&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCUDUiLP-SOki5SB4xN5iXCg&a=YouTube), LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2427287-1&h=608965736&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fliveu&a=LinkedIn) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2427287-1&h=4278650704&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fliveutv%2F&a=Instagram).Pressekontakt:Sarah Jakob+49-173-9450-269sarahj@liveu.tvFoto - https://mma.prnewswire.com/media/848099/LiveU_CBS_Newspath_Curator.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/267684/liveu_logo.jpgOriginal-Content von: LiveU, übermittelt durch news aktuell