CBS: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "CBS":

Der Kurs der Aktie CBS steht am 26.07.2018, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 57,31 USD. Der Titel wird der Branche "Rundfunk" zugerechnet.Wie CBS derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: CBS ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Media) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,93 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 939,11 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

Weiterlesen...