CBM fordert zur Bundestagswahl: Niemanden zurücklassen! / Wahlprogramme berücksichtigen Menschen mit Behinderungen zu wenig

Bensheim (ots) - Mit dem Eintreten für die Rechte von Menschen mitBehinderungen kann man keine Wahl gewinnen - vor allem nicht, wenndiese Menschen in den ärmsten Ländern der Welt leben. Eine solcheVermutung legen zumindest die Programme zur bevorstehendenBundestagswahl nahe: Keines von ihnen erläutert, wie die ParteienMenschen mit Behinderungen in der internationalen Zusammenarbeiterreichen wollen. Kritik daran kommt von derChristoffel-Blindenmission (CBM): "Die Bundesregierung sagt, dass sieniemanden zurücklassen will. Aber Worte allein genügen nicht", betontCBM-Geschäftsführer Dr. Rainer Brockhaus: "Wir fordern von derzukünftigen Regierung sowie allen anderen Parteien klare Aussagendazu, wie sie diesen Leitgedanken mit Leben füllen wollen. Und zwarnicht nur in Deutschland, sondern weltweit."Deutschland tritt auf der StelleMenschen mit Behinderungen gehören in vielen Ländern der Welt zuden am stärksten benachteiligten Gruppen. Und doch sind sie oft vonMaßnahmen der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ausgeschlossen -trotz zahlreicher internationaler Abkommen und Selbstverpflichtungen,die auch Deutschland unterzeichnet hat. "Die Bundesregierung hat inder vergangenen Legislaturperiode wichtige Voraussetzungen fürInklusion in der Entwicklungshilfe geschaffen", so Brockhaus: "Aberin der Umsetzung tritt Deutschland weiterhin auf der Stelle undmissachtet Grundprinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention. Um daszu ändern, erwarten wir von der künftigen Regierung klare Vorgabenund Maßnahmen in diesem Bereich."Gesundheitsversorgung und Bildung für alle MenschenDie CBM richtet im Vorfeld der Bundestagswahl konkrete politischeForderungen an die Parteien. Dazu gehört unter anderem, sich in derEntwicklungszusammenarbeit noch stärker für Gesundheitsversorgung undBildung für alle Menschen - insbesondere Menschen mit Behinderungen -einzusetzen. Die Bereitstellung von Sondermitteln soll gewährleisten,dass bei der Umsetzung der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklungdie am stärksten benachteiligten Gruppen erreicht werden. Außerdemerwartet die CBM die durchgängige Berücksichtigung von behindertenMenschen in der Katastrophenhilfe bis spätestens 2020. Brockhaus:"Wir wünschen uns, dass unsere Forderungen nicht nur in diedetaillierten Ausarbeitungen der Wahlprogramme einfließen, sondernvor allem in das künftige Regierungsprogramm und dieKoalitionsvereinbarung. Auch diese werden wir nach der Wahl genauprüfen und bewerten."Seit über 100 Jahren EntwicklungshilfeDie Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten undältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit inDeutschland. Sie fördert seit über 100 Jahren Menschen mitBehinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, dasLeben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zuvermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBMunterstützt zurzeit 628 Projekte in 59 Ländern. Weitere Informationenunter www.cbm.de.