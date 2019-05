CBL & Properties: Das kann einfach nicht wahr sein

An der Börse New York notiert die Aktie CBL & Properties am 18.05.2019, 07:52 Uhr, mit dem Kurs von 1,23 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir CBL & Properties einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob CBL & Properties jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die CBL & Properties-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 3 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Sell"-Rating für die CBL & Properties-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu CBL & Properties vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 2 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 63,93 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1,22 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält CBL & Properties somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der CBL & Properties-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,73 USD. Der letzte Schlusskurs (1,22 USD) weicht somit -55,31 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (1,45 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,86 Prozent Abweichung). Die CBL & Properties-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die CBL & Properties-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 23,81 % ist CBL & Properties im Vergleich zum Branchendurchschnitt (4,2 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 19,61 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.