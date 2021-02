CBIZ-Aktie: So handeln die Insider!

Ein Formular 4, das am Freitag, den 15. Mai bei der SEC eingereicht wurde, zeigt, dass President Employee Services Kouzelos Michael P. am Freitag, den 19. Februar 21.222 Aktien von CBIZ Inc. (NYSE:CBZ) zu einem Preis von 29,35 $ verkauft hat und am Montag, den 22. Februar 14.778 Aktien zu einem Preis von 30,10 $ verkauft hat. Die Transaktion hat den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung