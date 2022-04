CBD of Denver-Aktie: Vereinbarung zur Übernahme von Mellow!

CBD of Denver, Inc. (OTC:CBDD) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 % von Mellow, einer CBD-E-Commerce-Vertriebsplattform und einem Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Großbritannien, Europa und Asien, für eine ungenannte Summe unterzeichnet. Die Übernahme soll im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Das Unternehmen machte keine Angaben zu den Bedingungen der Vereinbarung.

Paul Gurney, CEO



