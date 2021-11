CBAK Energy Aktie: Unternehmen nimmt Produktionsstätte für Lithiumbatterien in Nanjing in Betrieb!

CBAK Energy Technology Inc. (NASDAQ:CBAT) hat seine Produktionsstätte für Lithiumbatterien in Nanjing in der chinesischen Provinz Jiangsu in Betrieb genommen. Das Werk verfügt über eine anfängliche Jahreskapazität von 0,7 GWh für das neue 32140-Batteriemodell des Unternehmens, das auf die Sektoren leichte Elektrofahrzeuge (LEV) und Elektrofahrzeuge ausgerichtet ist. Darüber hinaus ist CBAK Energy auf dem besten Weg, die erste Bauphase für seine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



