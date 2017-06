Die CA Immobilien Anlagen AG nutzt die günstigen Finanzierungskosten und investiert kräftig!

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

die CA Immobilien Anlagen AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Der nachhaltige, operative Cashflow (Recurring Funds from Operations kurz FFO) konnte um 13,6% auf 91,7 Mio. € gesteigert werden. Die Jahreszielsetzung von 85 Mio. € wurde deutlich übertroffen. Die Nettomieterlöse legten um 8,5% auf 147,2 Mio. € zu. Am Erfolg werden auch die Aktionäre beteiligt. Die Dividende soll um 30% auf 0,65 € pro Aktie angehoben werden.

CA Immobilien erzielte große Erfolge in Deutschland, seinem größten Markt

Der Vermietungsgrad konnte von 85,4 auf 93,9% gesteigert werden und liegt damit über dem Marktdurchschnitt. Insgesamt wurden 38.300 qm Bürofläche neu vermietet oder die Mietverträge verlängert. Das entspricht einer Steigerung von beinahe 50% im Vorjahresvergleich. Positive Impulse setzt das nach wie vor niedrige Zinsniveau. Die letzten hochverzinsten Schuldverschreibungen laufen aus und führen zu einem kontinuierlichen Sinken der Finanzierungskosten. Die Zinsbelastung nahm um 33% auf 36,1 Mio. € ab.

CA Immo nutzt die günstigen Finanzierungskosten und investiert kräftig. Das Projektvolumen beträgt insgesamt über 2Mrd € und umfasst Aufträge wie die Europacity in Berlin, MY.O in München oder die Orhideea Towers in Bukarest. Die geplante Verschmelzung mit der IMMOFINANZ verzögert sich um mindestens ein Jahr. Grund dafür ist eine Verzögerung in der Veräußerung des Russland-Portfolios von IMMOFINANZ.

Im laufenden Jahr möchte der Vorstand den FFO auf mindestens 100 Mio. € steigern.

Unternehmensporträt

CA Immobilien Anlagen AG hat ihren Sitz in Wien und Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas. Das Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management und die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. CA Immobilien verfügt über ein Immobilienvermögen von 3,8 Mrd. Euro in Deutschland (44%), Österreich (15%) und Osteuropa (41%).

