CA Immobilien Anlagen AG: Jahresziel bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

Liebe Leser,

CA Immo blickt auf ein starkes 1. Halbjahr zurück. Die Mieteinnahmen legten mit 8,9% auf 88,6 Mio € deutlich zu. Die Gesamtnutzfläche ging zwar um 2,5% auf 1,6 Mio qm zurück, und die osteuropäischen Immobilienbewertungen wirkten sich negativ auf das Ergebnis aus. Optimierte Finanzstrukturen und das günstige Zinsumfeld konnten diese Entwicklung jedoch kompensieren. So kletterte der Gewinn um 6,5% auf 105,2 Mio €. Der FFO (Funds from Operations), als wichtigere Kennzahl für Immobilienfonds, belief sich auf 56,3 Mio € und konnte damit um knapp 30% gesteigert werden.

Das Management will die psychologisch wichtige Marke von 100 Mio € FFO knacken

Der 2016 erworbene Millenium Tower in Budapest wirkte sich mit seiner vollständigen Vermietung positiv auf das Ergebnis aus. Zusätzlich konnte bereits ein Teil des im Bau befindlichen Tower ONE in Frankfurt vermietet werden. NH Hotels unterzeichnete einen langfristig laufenden Mietvertrag für 19.800 qm Nutzfläche. Das an der Messe gelegene Büro- und Hotelhochhaus soll bis 2021 für 330 Mio € fertig gestellt sein.

Für positive Impulse sorgte auch die Übernahme des komplett vermieteten Teil Bs des Warsaw Spire Komplex. Das Management bestätigte das Ziel für 2017 und will die psychologisch wichtige Marke von 100 Mio € FFO knacken, was eine Steigerung von 9% bedeuten würde. Für frisches Kapital sorgt die Emission von Wandelanleihen von 200 Mio €. Der Zinssatz von 0,75% spiegelt das attraktive Niedrigzinsniveau wider.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.