CA Immobilien Anlagen AG Aktie: Der Erfolg spiegelt sich in einer Aufwertung des Immobilienvermögens wider

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

CA Immo blickt nach einer starken Halbjahresbilanz optimistisch in die Zukunft. Das signifikante Portfolio-Wachstum schlug sich in den wesentlichen Kennziffern nieder. Im Zuge der anhaltenden Immobilienentwicklungen und -akquisitionen wurden die Mieterlöse um 19% gesteigert. Der Gewinn lag mit 103 Mio € um 15% über dem Vorjahreswert. Neben mehreren Projektfertigstellungen wie dem InterCity Hotel Frankfurt Hauptbahnhof und den Orhideea Towers in Bukarest ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung